Нитриловые перчатки с твердым манжетом (пара)

Преимущества

Перчатки с 100% хлопковой отбеленной ворсистой основой

Перчатки обладают ограниченной стойкостью к слабым растворам кислот, МБС, герметичны

Специальная технология нанесения предотвращает загрязнение перчатки, обеспечивает легкое удаление жидких и твердых загрязнений с поверхности, повышает защиту и срок службы перчаток

Нитриловые усиленные перчатки с двойным обливом стандартного качества

Перчатки обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу

Перчатки рекомендованы к применению во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках, наличии масляных загрязнений.