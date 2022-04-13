Нитриловые перчатки с твердым манжетом (пара)
Арт. Х15373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, маслобензостойкие (МБС), строительные, хозяйственные
- Перчатки рекомендованы к применению во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках, наличии масляных загрязнений.
Преимущества
- Перчатки с 100% хлопковой отбеленной ворсистой основой
- Перчатки обладают ограниченной стойкостью к слабым растворам кислот, МБС, герметичны
- Специальная технология нанесения предотвращает загрязнение перчатки, обеспечивает легкое удаление жидких и твердых загрязнений с поверхности, повышает защиту и срок службы перчаток
- Нитриловые усиленные перчатки с двойным обливом стандартного качества
- Перчатки обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу