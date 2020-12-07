Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)

Преимущества

Рельефное латексное покрытие обеспечивает надежный захват и позволяет работать со скользкими предметами

Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает дополнительную безопасность при работе в условиях плохой видимости

Рельефная структура покрытия позволяет комфортно работать с мокрыми и скользкими предметами

Выполнены из акриловой пряжи, которая отличается высокой объемностью, за счет чего теплозащитные свойства перчаток намного выше, чем у аналогов из натуральной шерсти.

Махровая внутренняя поверхность перчатки обеспечивает дополнительную термозащиту рук при работе на холоде

Изготовлены с применением технология бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе Дышащий материал перчаток позволяет работать в них, не снимая, длительное время

Утепленные акриловые перчатки "ЗУБР" предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Позволяют работать при умеренных отрицательных температурах. Высокопрочный материал и надежное покрытие обеспечивают превосходную защиту Ваших рук.