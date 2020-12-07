Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
4.0
1
250 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
    Арт. X132804151
    4.0
    1
    Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
    Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)

      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132804151
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Утепленные акриловые перчатки "ЗУБР" предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Позволяют работать при умеренных отрицательных температурах. Высокопрочный материал и надежное покрытие обеспечивают превосходную защиту Ваших рук.

        Преимущества

        • Рельефное латексное покрытие обеспечивает надежный захват и позволяет работать со скользкими предметами
        • Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает дополнительную безопасность при работе в условиях плохой видимости
        • Рельефная структура покрытия позволяет комфортно работать с мокрыми и скользкими предметами
        • Выполнены из акриловой пряжи, которая отличается высокой объемностью, за счет чего теплозащитные свойства перчаток намного выше, чем у аналогов из натуральной шерсти.
        • Махровая внутренняя поверхность перчатки обеспечивает дополнительную термозащиту рук при работе на холоде
        • Изготовлены с применением технология бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе Дышащий материал перчаток позволяет работать в них, не снимая, длительное время