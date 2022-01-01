Перчатки полушерстяные
Найдено: 3 товара
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- 110 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйУтепленные: Да
- 130 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйДлина, мм: 270Утепленные: Да
- Нет в наличиихлопок, полиэфир, шерсть, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйУтепленные: Да
Перчатки полушерстяные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 55 рублей до 90 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.