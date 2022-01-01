Перчатки для точных работ
Найдено 5 товаров
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- 490 ₽нейлон, лайкра, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлон, лайкраЦвет: красный, черный
- 25 ₽хлопок, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 470 ₽нейлон, лайкра, 11/XXLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлон, лайкраЦвет: красный, черный
- Нет в наличиинейлон, лайкра, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлон, лайкраЦвет: красный, черный
- Нет в наличиинейлон, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: белыйУтепленные: Нет
Перчатки для точных работ в интернет-магазине «Бигам» по цене от 17 рублей до 450 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.