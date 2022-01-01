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Перчатки Stihl Mechanic Grip XL 00886110111 (пара)
599 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки Stihl Mechanic Grip XL 00886110111 (пара)
    Арт. О00000026806
    Перчатки Stihl Mechanic Grip XL 00886110111 (пара)

      Перчатки Stihl Mechanic Grip XL 00886110111 (пара)

      599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026806

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные
      Все характеристики
      599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рабочие перчатки MECHANIC, в основе которых практичная плотная вязка, хорошо сидят на руке, не мешая работать даже с требующим точности и аккуратности инструментом. Дополнительную надежность перчаткам добавляет нейлон с полиуретановым покрытием. Он не промокает и устойчив к небольшим повреждениям. При этом руки в таких перчатках не потеют, а сам материал очень приятен на ощупь и не вызывает дискомфорта. Отлично облегают руку. Приятны на ощупь. Высокая воздухопроницаемость.

        Преимущества

        • Нейлон с полиуретановым покрытием
        • Плотная вязка
        • Водонепроницаемость
        • Теплорегуляция