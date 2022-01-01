Перчатки трикотажные
Найдено: 36 товаров
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- 25 ₽хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, ПВХЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- 85 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 23 ₽полиэстер, хлопок, ПВХ, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстер, хлопок, ПВХЦвет: черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 5 нитей
- 147 ₽полиуретан, полиэстер, 8/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерУтепленные: Нет
- 110 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйУтепленные: Да
- 110 ₽нитрил, трикотаж, S-MТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, трикотажЦвет: зеленыйУтепленные: Нет
- 40 ₽хлопок, полиэфир, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 147 ₽полиуретан, трикотаж, 7.5/MТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, трикотажЦвет: белый, розовыйУтепленные: Нет
- 130 ₽хлопок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
- 130 ₽нитрил, хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: нитрил, хлопокЦвет: белый, синийУтепленные: Нет
- 170 ₽акрил, трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: акрил, трикотажЦвет: оранжевыйУтепленные: Да
- 25 ₽хлопок, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 150 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, красныйУтепленные: Нет
- 170 ₽полиуретан, полиэстер, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерЦвет: белыйУтепленные: Нет
- 230 ₽Перчатки трикотажные Зубр 11278-XL, с противоскользящим двусторонним перекрестным покрытием, L-XL (пара)полиэстер, трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстер, трикотажЦвет: оранжевыйУтепленные: Нет
- 1 040 ₽трикотаж, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: НетКол-во нитей: 2 нити
- 85 ₽полиэстер, 8/SТип: рабочие перчаткиМатериал: полиэстерЦвет: разноцветныйУтепленные: Нет
- 800 ₽трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- 130 ₽хлопок, полиэфир, шерсть, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфир, шерстьЦвет: черныйДлина, мм: 270Утепленные: Да
- 1 070 ₽трикотаж, 8/MТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- 170 ₽полиуретан, полиэстер, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: полиуретан, полиэстерЦвет: белыйДлина, мм: 275Утепленные: Нет
- 490 ₽нейлон, LТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: черный, оранжевыйУтепленные: Нет
- 3 080 ₽трикотаж, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: трикотажЦвет: красный, черныйУтепленные: Нет
- 590 ₽нейлон, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: нейлонЦвет: черный, оранжевыйУтепленные: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить перчатки трикотажные в городе Ярославль по цене от 0 до 3080 рублей. В наличии более 36 наименований. Перчатки трикотажные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.