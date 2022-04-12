Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
Арт. X132804144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные
- Перчатки «ЗУБР» - гарантия надежной защиты ваших рук. Обеспечивают защиту рук при выполнения хозяйственно-бытовых, механосборочных и погрузо-разгрузочных работ.
Преимущества
- Латексное покрытие придает перчаткам высокую стойкость к истиранию и превосходно защищает ладонь
- Натуральный дышащий материал позволяет работать в перчатках, не снимая их длительное время
- Эластичны, плотно облегают руку, удобны для работ с мелкими предметами
- Применение технологии бесшовной вязки создает повышенный комфорт при работе