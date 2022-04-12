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Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
5.0
2
85 ₽
Перчатки трикотажные
    Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
    Арт. X132804144
    5.0
    2
    Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)

      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132804144
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки «ЗУБР» - гарантия надежной защиты ваших рук. Обеспечивают защиту рук при выполнения хозяйственно-бытовых, механосборочных и погрузо-разгрузочных работ.

        Преимущества

        • Латексное покрытие придает перчаткам высокую стойкость к истиранию и превосходно защищает ладонь
        • Натуральный дышащий материал позволяет работать в перчатках, не снимая их длительное время
        • Эластичны, плотно облегают руку, удобны для работ с мелкими предметами
        • Применение технологии бесшовной вязки создает повышенный комфорт при работе