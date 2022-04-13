Нитриловые перчатки с эластичным манжетом (пара)
Арт. Х15387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|от порезов и проколов, маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Перчатки с 100% хлопковой отбеленной ворсистой основой. Перчатки обладают ограниченной стойкостью к слабым растворам кислот, МБС, герметичны. Специальная технология нанесения предотвращает загрязнение перчатки, обеспечивает легкое удаление жидких и твердых загрязнений с поверхности, повышает защиту и срок службы перчаток. Нитриловые усиленные перчатки с двойным обливом стандартного качества. Перчатки обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу. Перчатки рекомендованы к применению во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках, наличии масляных загрязнений.
Преимущества
- Прекрасно предохраняют от слабых растворов щелочей, кислот до 20% концентрации
- Мягкая манжета защищает зону запястья рук, препятствует соскальзыванию перчатки
- Применяют в температурном диапазоне от -20 до +85
- Водонепроницаемые
- ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011