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Нитриловые перчатки с эластичным манжетом (пара)
5.0
2
130 ₽
Перчатки трикотажные
    Нитриловые перчатки с эластичным манжетом (пара)
    Арт. Х15387
    5.0
    2
    Нитриловые перчатки с эластичным манжетом (пара)

      Нитриловые перчатки с эластичным манжетом (пара)

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15387
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Опторика
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		от порезов и проколов, маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки с 100% хлопковой отбеленной ворсистой основой. Перчатки обладают ограниченной стойкостью к слабым растворам кислот, МБС, герметичны. Специальная технология нанесения предотвращает загрязнение перчатки, обеспечивает легкое удаление жидких и твердых загрязнений с поверхности, повышает защиту и срок службы перчаток. Нитриловые усиленные перчатки с двойным обливом стандартного качества. Перчатки обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу. Перчатки рекомендованы к применению во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках, наличии масляных загрязнений.

        Преимущества

        • Прекрасно предохраняют от слабых растворов щелочей, кислот до 20% концентрации
        • Мягкая манжета защищает зону запястья рук, препятствует соскальзыванию перчатки
        • Применяют в температурном диапазоне от -20 до +85 
        • Водонепроницаемые
        • ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011