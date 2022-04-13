Нитриловые перчатки с эластичным манжетом (пара)

Преимущества

Прекрасно предохраняют от слабых растворов щелочей, кислот до 20% концентрации

Мягкая манжета защищает зону запястья рук, препятствует соскальзыванию перчатки

Применяют в температурном диапазоне от -20 до +85

Водонепроницаемые

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011

Перчатки с 100% хлопковой отбеленной ворсистой основой. Перчатки обладают ограниченной стойкостью к слабым растворам кислот, МБС, герметичны. Специальная технология нанесения предотвращает загрязнение перчатки, обеспечивает легкое удаление жидких и твердых загрязнений с поверхности, повышает защиту и срок службы перчаток. Нитриловые усиленные перчатки с двойным обливом стандартного качества. Перчатки обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу. Перчатки рекомендованы к применению во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках, наличии масляных загрязнений.