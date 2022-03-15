Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
Арт. X1052427
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
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Материал
|хлопок, ПВХ
- Перчатки трикотажные х/б с ПВХ представляют собой средство индивидуальной защиты. Предназначены для защиты пользователя от загрязнения, натирания рук, мелких повреждений (царапин). Накладки на ладонях повышают надежность хвата. Изделие выполнено из хлопка: кожа дышит. Это обеспечивает удобство ношения.
Преимущества
- Подойдет для проведения строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных работ
- 10 класс
- Товар произведен в России