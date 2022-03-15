Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)

Преимущества

Подойдет для проведения строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных работ

10 класс

Товар произведен в России

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ представляют собой средство индивидуальной защиты. Предназначены для защиты пользователя от загрязнения, натирания рук, мелких повреждений (царапин). Накладки на ладонях повышают надежность хвата. Изделие выполнено из хлопка: кожа дышит. Это обеспечивает удобство ношения.