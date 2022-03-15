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Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
5.0
2
25 ₽
Перчатки трикотажные
    Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
    Арт. X1052427
    5.0
    2
    Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1052427
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Материал
      		хлопок, ПВХ
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки трикотажные х/б с ПВХ представляют собой средство индивидуальной защиты. Предназначены для защиты пользователя от загрязнения, натирания рук, мелких повреждений (царапин). Накладки на ладонях повышают надежность хвата. Изделие выполнено из хлопка: кожа дышит. Это обеспечивает удобство ношения.

        Преимущества

        • Подойдет для проведения строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных работ
        • 10 класс
        • Товар произведен в России