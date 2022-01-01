Сварочные краги являются обязательным средством индивидуальной защиты при проведении любого типа сварки. По сравнению с другими видами перчаток, эти обладают большей плотностью материала, устойчивостью к трению, воздействию высоких температур и огнеупорностью, что необходимо для осуществления сварочных работ.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить краги сварщика в городе Ярославль по цене от 98 до 1850 рублей. В наличии более 32 наименований. Краги сварщика можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.