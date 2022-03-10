Краги Esab REGULAR 5008 (пара)

Преимущества

Прочные, но гибкие сварочные перчатки изготовлены из коровьей кожи 1.3 мм

Стойкие к износу и высокой температуры

Усиленный большой палец прострочен кевларовой нитью

Краги имеют дополнительную защиту ладони с внутренней стороны

Внутренняя часть манжета выполнена из огнестойкого хлопка, а ладони из флиса, что обеспечивает дополнительный комфорт и удобство сварщика

Перчатки для сварки в условиях повышенных нагрузок и высоких температур.