Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Краги Esab REGULAR 5008 (пара)
5.0
2
Найти аналог
Краги сварщика
    Краги Esab REGULAR 5008 (пара)
    Арт. Х15604
    5.0
    2
    Краги Esab REGULAR 5008 (пара)
    Краги Esab REGULAR 5008 (пара)
      Краги Esab REGULAR 5008 (пара)
      Краги Esab REGULAR 5008 (пара)

      Краги Esab REGULAR 5008 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15604
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки для сварки в условиях повышенных нагрузок и высоких температур.

        Преимущества

        • Прочные, но гибкие сварочные перчатки изготовлены из коровьей кожи 1.3 мм
        • Стойкие к износу и высокой температуры
        • Усиленный большой палец прострочен кевларовой нитью
        • Краги имеют дополнительную защиту ладони с внутренней стороны
        • Внутренняя часть манжета выполнена из огнестойкого хлопка, а ладони из флиса, что обеспечивает дополнительный комфорт и удобство сварщика