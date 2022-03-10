Краги Esab REGULAR 5008 (пара)
Арт. Х15604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Перчатки для сварки в условиях повышенных нагрузок и высоких температур.
Преимущества
- Прочные, но гибкие сварочные перчатки изготовлены из коровьей кожи 1.3 мм
- Стойкие к износу и высокой температуры
- Усиленный большой палец прострочен кевларовой нитью
- Краги имеют дополнительную защиту ладони с внутренней стороны
- Внутренняя часть манжета выполнена из огнестойкого хлопка, а ладони из флиса, что обеспечивает дополнительный комфорт и удобство сварщика