Краги Esab TIG SOFT 5005 (пара)
Арт. Х15271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Тонкие двойные перчатки подходят для сварки TIG. Имеют манжет длиной 13 см и укрепленный большой палец для хорошей хватки. Отсутствие шва на указательном пальце увеличивает гибкость. Швы полностью окаймлены. Отвечает стандартам Кат. 2, EN 388, EN 407 & EN 12477.
Преимущества
- Высокая маневренность
- Укрепленный большой палец
- Манжет 14 см
- Гибкий указательный палец
- Идеальна для работы с мелкими предметами
- Устойчив к трению
- Удобные
- Отличная защита рук
- Легкий вес