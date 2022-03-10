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Краги Esab TIG SOFT 5005 (пара)
5.0
2
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Краги сварщика
    Краги Esab TIG SOFT 5005 (пара)
    Арт. Х15271
    5.0
    2
    Краги Esab TIG SOFT 5005 (пара)

      Краги Esab TIG SOFT 5005 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тонкие двойные перчатки подходят для сварки TIG. Имеют манжет длиной 13 см и укрепленный большой палец для хорошей хватки. Отсутствие шва на указательном пальце увеличивает гибкость. Швы полностью окаймлены. Отвечает стандартам Кат. 2, EN 388, EN 407 & EN 12477.

        Преимущества

        • Высокая маневренность
        • Укрепленный большой палец
        • Манжет 14 см
        • Гибкий указательный палец
        • Идеальна для работы с мелкими предметами
        • Устойчив к трению
        • Удобные
        • Отличная защита рук
        • Легкий вес 