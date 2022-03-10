Краги Esab TIG SOFT 5005 (пара)

Преимущества

Высокая маневренность

Укрепленный большой палец

Манжет 14 см

Гибкий указательный палец

Идеальна для работы с мелкими предметами

Устойчив к трению

Удобные

Отличная защита рук

Легкий вес

Тонкие двойные перчатки подходят для сварки TIG. Имеют манжет длиной 13 см и укрепленный большой палец для хорошей хватки. Отсутствие шва на указательном пальце увеличивает гибкость. Швы полностью окаймлены. Отвечает стандартам Кат. 2, EN 388, EN 407 & EN 12477.