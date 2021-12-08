Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)
Арт. Х1584
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|строительные, хозяйственные
- Heavy Duty Worker - это прочные рабочие перчатки для различного применения.
Преимущества
- Изготовлены из отборной коровьей кожи с хлопчато-бумажной подкладкой для большего комфорта
- Усиленные манжеты из прорезиненного хлопка обеспечивают дополнительную защиту
- Большой палец расположен под углом для большего комфорта