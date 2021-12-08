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Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)
4.1
50
Найти аналог
Краги сварщика
    Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)
    Арт. Х1584
    4.1
    50
    Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)
    Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)
      Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)
      Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)

      Краги Esab Heavy Duty Worker 5011 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1584
      4.1
      50

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Heavy Duty Worker - это прочные рабочие перчатки для различного применения.

        Преимущества

        • Изготовлены из отборной коровьей кожи с хлопчато-бумажной подкладкой для большего комфорта
        • Усиленные манжеты из прорезиненного хлопка обеспечивают дополнительную защиту
        • Большой палец расположен под углом для большего комфорта