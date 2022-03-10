Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)
Арт. Х1594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Перчатки для сварки в условиях повышенной нагрузки. Классическое исполнение перчаток для тяжелых условий.
Преимущества
- Сделаны из отборной коровьей кожи толщиной 1.3 мм с подкладкой для защиты и комфорта
- Большой палец развернут под определенным углом для удобства и подвижности кисти
- Долговечные и комфортные
- Одобрено CE. Кат. 2, EN 388, EN 407 и EN 12477