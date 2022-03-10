Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)

Преимущества

Сделаны из отборной коровьей кожи толщиной 1.3 мм с подкладкой для защиты и комфорта

Большой палец развернут под определенным углом для удобства и подвижности кисти

Долговечные и комфортные

Одобрено CE. Кат. 2, EN 388, EN 407 и EN 12477

Перчатки для сварки в условиях повышенной нагрузки. Классическое исполнение перчаток для тяжелых условий.