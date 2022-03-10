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Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)
5.0
2
Найти аналог
Краги сварщика
    Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)
    Арт. Х1594
    5.0
    2
    Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)
    Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)
      Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)
      Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)

      Краги Esab Heavy Duty Basic 5007 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1594
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки для сварки в условиях повышенной нагрузки. Классическое исполнение перчаток для тяжелых условий.

        Преимущества

        • Сделаны из отборной коровьей кожи толщиной 1.3 мм с подкладкой для защиты и комфорта
        • Большой палец развернут под определенным углом для удобства и подвижности кисти
        • Долговечные и комфортные
        • Одобрено CE. Кат. 2, EN 388, EN 407 и EN 12477