Термостойкие краги
Найдено 15 товаров
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- 370 ₽хлопок, спилок, флис, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилок, флисЦвет: красныйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 620 ₽хлопок, спилок, флис, 9/LТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилок, флисЦвет: оранжевыйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 460 ₽хлопок, спилок, флис, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилок, флисЦвет: синийДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 570 ₽спилок, 9/LТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: красныйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 520 ₽спилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: красныйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 500 ₽спилок, 9/LТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: серыйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 485 ₽спилок, кожа, 9/LТип: сварочные крагиМатериал: спилок, кожаЦвет: желтыйКоличество пальцев: пятипалые
- 1 190 ₽1 400 ₽сафьян, 8/MТип: сварочные крагиМатериал: сафьянЦвет: белый, зеленыйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- -210 ₽
- Персональная скидка
- 1 323 ₽1 470 ₽кожа, 8/MТип: сварочные крагиМатериал: кожаЦвет: черный, зеленыйКоличество пальцев: пятипалые
- -147 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииспилок, 9/LТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: зеленыйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- Нет в наличииспилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: черный, оранжевыйКоличество пальцев: пятипалые
- Нет в наличиихлопок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопокЦвет: серыйКоличество пальцев: пятипалые
- Нет в наличиисафьян, 9/LТип: сварочные крагиМатериал: сафьянЦвет: белый, бежевыйДлина, мм: 330Количество пальцев: пятипалые
- Нет в наличиихлопок, спилок, 11/XXLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилокЦвет: красныйКоличество пальцев: пятипалые
- Нет в наличииспилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: серыйКоличество пальцев: пятипалые
Термостойкие краги в интернет-магазине «Бигам» по цене от 245 рублей до 1 350 рублей. В наличии более 26 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.