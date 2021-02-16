Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)
Арт. Х15624
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|сварочные краги
|
Назначение
|для сварки, для повышенных температур
- Краги спилковые, пятипалые, красного цвета обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Толщина 1.1- 1.2 мм, ширина раструба 16.5-17 см.
Преимущества
- Подкладка из 100% хб, швы усилены кожаными вставками
- Краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла
- Флисовая подкладка в наладонной части