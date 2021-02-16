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Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)
5.0
1
370 ₽
Краги сварщика
    Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)
    Арт. Х15624
    5.0
    1
    Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)
    Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)
      Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)
      Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)

      Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15624
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РосМарка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги спилковые, пятипалые, красного цвета обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Толщина 1.1- 1.2 мм, ширина раструба 16.5-17 см.

        Преимущества

        • Подкладка из 100% хб, швы усилены кожаными вставками
        • Краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла
        • Флисовая подкладка в наладонной части