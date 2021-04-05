Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)
Арт. Х15157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Краги из высококачественного спилка используются при погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Для помощника сварщика.
Преимущества
- Выполнены из качественного спилка толщиной 1,2 мм
- Хорошая прострочка и качество спилка позволяют использовать краги длительно время при работе с грубыми поверхностями
- Имеют удлиненную форму которая помогает дополнительно защитить запястье рук
- Ширина раструба 15 см для удобства носки и процесса снятия/одевания краг
- Форма перчаток позволяет плотно облегать руку для комфортной работы