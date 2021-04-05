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Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)
5.0
1
310 ₽
Краги сварщика
    Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)
    Арт. Х15157
    5.0
    1
    Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)
    Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)
      Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)
      Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)

      Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РосМарка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги из высококачественного спилка используются при погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Для помощника сварщика.

        Преимущества

        • Выполнены из качественного спилка толщиной 1,2 мм
        • Хорошая прострочка и качество спилка позволяют использовать краги длительно время при работе с грубыми поверхностями
        • Имеют удлиненную форму которая помогает дополнительно защитить запястье рук
        • Ширина раструба 15 см для удобства носки и процесса снятия/одевания краг
        • Форма перчаток позволяет плотно облегать руку для комфортной работы