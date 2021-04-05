Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)

Преимущества

Выполнены из качественного спилка толщиной 1,2 мм

Хорошая прострочка и качество спилка позволяют использовать краги длительно время при работе с грубыми поверхностями

Имеют удлиненную форму которая помогает дополнительно защитить запястье рук

Ширина раструба 15 см для удобства носки и процесса снятия/одевания краг

Форма перчаток позволяет плотно облегать руку для комфортной работы

Краги из высококачественного спилка используются при погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Для помощника сварщика.