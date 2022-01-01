Краги спилковые Nitras зимние (пара)

Преимущества

Изготовлены из спилка КРС класса А с подкладкой из искусственного меха

Швы усилены вставками из кожи

Краги для защиты от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, механических воздействий. Предназначены для сварочных работ и автогенной резки металлов в различных отраслях промышленности, для работ в металлургической промышленности, при плавке металла, работ с горячими предметами, погрузочно-разгрузочных работах.