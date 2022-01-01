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Краги спилковые Nitras зимние (пара)
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Краги сварщика
    Краги спилковые Nitras зимние (пара)
    Арт. Х1592
    Краги спилковые Nitras зимние (пара)

      Краги спилковые Nitras зимние (пара)

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      Нет в наличии
      Арт. Х1592

      Характеристики

      Производитель
      		Nitras
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		строительные, для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краги для защиты от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, механических воздействий. Предназначены для сварочных работ и автогенной резки металлов в различных отраслях промышленности, для работ в металлургической промышленности, при плавке металла, работ с горячими предметами, погрузочно-разгрузочных работах. 

        Преимущества

        • Изготовлены из спилка КРС класса А с подкладкой из искусственного меха
        • Швы усилены вставками из кожи