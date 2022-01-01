Краги спилковые Nitras зимние (пара)
Арт. Х1592
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|строительные, для сварки, для повышенных температур
- Краги для защиты от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, механических воздействий. Предназначены для сварочных работ и автогенной резки металлов в различных отраслях промышленности, для работ в металлургической промышленности, при плавке металла, работ с горячими предметами, погрузочно-разгрузочных работах.
Преимущества
- Изготовлены из спилка КРС класса А с подкладкой из искусственного меха
- Швы усилены вставками из кожи