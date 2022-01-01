Перчатки ХБ 4 нити
Найдено: 3 товара
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- 85 ₽хлопок, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 40 ₽хлопок, полиэфир, 10/XLТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопок, полиэфирЦвет: белый, зеленыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
- 25 ₽хлопок, 9/LТип: рабочие перчаткиМатериал: хлопокЦвет: белыйУтепленные: НетКол-во нитей: 4 нити
Перчатки ХБ 4 нити в интернет-магазине «Бигам» по цене от 47 рублей до 55 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.