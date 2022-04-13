Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)

Преимущества

Двойное латексное покрытие обеспечивает предотвращение скольжение захватываемых предметов, которые могут быть как сухими, так и влажными

Благодаря тому, что манжет перчаток не пропитан латексом, он более плотно прилегает к руке, надёжно фиксируя перчатку в одном положении

Хлопчатобумажные перчатки с дополнительным добавлением полиэфирной нити, а также с двойным полным обливом латекса. Такие перчатки абсолютно безвредны для нежной кожи рук, они не стесняют движений и исключают потение рук внутри перчаток. Помимо этого, перчатки обладают высоким уровнем износостойкости и стирания.