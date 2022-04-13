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Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
5.0
2
40 ₽
Перчатки трикотажные
    Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
    Арт. Х15275
    5.0
    2
    Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
    Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)

      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15275
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Опторика
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хлопчатобумажные перчатки с дополнительным добавлением полиэфирной нити, а также с двойным полным обливом латекса. Такие перчатки абсолютно безвредны для нежной кожи рук, они не стесняют движений и исключают потение рук внутри перчаток. Помимо этого, перчатки обладают высоким уровнем износостойкости и стирания.

        Преимущества

        • Двойное латексное покрытие обеспечивает предотвращение скольжение захватываемых предметов, которые могут быть как сухими, так и влажными
        • Благодаря тому, что манжет перчаток не пропитан латексом, он более плотно прилегает к руке, надёжно фиксируя перчатку в одном положении