Перчатки Milwaukee 4932471423 с защитой от порезов, уровень 3, размер XXL/11 (пара)

Преимущества

Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке

Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом

Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами

SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток

Сертифицированы в Европе по стандартам: EN420 и EN388:2016 (4343C)

Перчатки с защитой от порезов Milwaukee 4932471423, уровень 3, размер XXL/11 защищают руки во время различных работ. Плотная вязка трикотажа и покрытие нитрила создают устойчивость к маслам, порезам, проколам. Это гарантирует безопасность во время работы.