Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
Арт. О00000032825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от вибрации, от порезов и проколов, маслобензостойкие (МБС), строительные, хозяйственные
С этим товаром смотрят
- Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 отличаются непревзойденной прочностью. Защищают руки от повреждений и гасят излишнюю вибрацию.
Преимущества
- Armortex ™ материал усиливающий ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук
- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток
- Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость
- Защита костяшек. TPR накладка обеспечивает защиту костяшек
- Махровая ткань на большом пальце. Встроена для вытирания пота со лба или лица
- Манжеты на липучке для надежного крепления
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221