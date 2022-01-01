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Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
2 400 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
    Арт. О00000032825
    Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
    Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
    Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
      Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
      Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)
      Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)

      Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 (пара)

      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032825

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от вибрации, от порезов и проколов, маслобензостойкие (МБС), строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки Milwaukee 11/XXL 48229734 отличаются непревзойденной прочностью. Защищают руки от повреждений и гасят излишнюю вибрацию. 

        Преимущества

        • Armortex ™ материал усиливающий ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук
        • SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток
        • Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость
        • Защита костяшек. TPR накладка обеспечивает защиту костяшек
        • Махровая ткань на большом пальце. Встроена для вытирания пота со лба или лица
        • Манжеты на липучке для надежного крепления
        • Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221