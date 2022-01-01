Перчатки Milwaukee 4932471418 с защитой от порезов, уровень 1, размер XL/10 (пара)
Арт. О00000032819
Перчатки Milwaukee 4932471418 с защитой от порезов, уровень 1, размер XL/10 (пара)
Арт. О00000032819
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, для точных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные
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- Перчатки Milwaukee 4932471418, уровень 1, размер XL/10 предназначены для защиты рук от порезов, ссадин и загрязнений во время строительных работ. Изготовлены из прочного и износостойкого нейлона с лайкрой. Это обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Разработаны , чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ
- Защита ладони благодаря покрытию из нитрила
- Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN420 и EN388:2016 (3121A)