Перчатки Milwaukee 4932471418 с защитой от порезов, уровень 1, размер XL/10 (пара)

Преимущества

Разработаны , чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ

Защита ладони благодаря покрытию из нитрила

Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами

SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток

Сертифицированы в Европе по стандартам: EN420 и EN388:2016 (3121A)

Перчатки Milwaukee 4932471418, уровень 1, размер XL/10 предназначены для защиты рук от порезов, ссадин и загрязнений во время строительных работ. Изготовлены из прочного и износостойкого нейлона с лайкрой. Это обеспечивает долгий срок службы.