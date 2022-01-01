Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-L_z01, тонкие, размер L (пара)
Арт. Ю00000002304
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|рабочие перчатки
|
Назначение
|маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-L_z01 - используются для защиты рук во время производственных процессов.
Преимущества
- Нитриловое покрытие ладонной части обладает устойчивостью к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов
- Тонкий слой покрытия гарантирует максимальную чувствительность пальцев
- Перчатки обеспечивают превосходный захват мелких деталей