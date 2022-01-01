Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-L_z01, тонкие, размер L (пара)

Преимущества

Нитриловое покрытие ладонной части обладает устойчивостью к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов

Тонкий слой покрытия гарантирует максимальную чувствительность пальцев

Перчатки обеспечивают превосходный захват мелких деталей

Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-L_z01 - используются для защиты рук во время производственных процессов.