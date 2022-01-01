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Строительная химия

Монтажная пена

41 товар
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В этом разделе представлен большой ассортимент пены, применяемой для отделки при выполнении столярных, слесарных, промышленных и монтажных работ. Благодаря особому составу вещества, устойчивости к высоким температурам и влажности, а также быстрому нанесению, она используется для заполнения различных поверхностей.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить монтажная пена в городе Ярославль по цене от 236 до 1530 рублей. В наличии более 41 наименования. Монтажная пена можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Герметик KRAFTOOL 41253-2
360 ₽
Герметик KRAFTOOL 41253-2
Пена монтажная DEXX 41123 STANDARD
410 ₽
Пена монтажная DEXX 41123 STANDARD
Пена монтажная Ремонт на 100%
250 ₽
Пена монтажная Ремонт на 100%
Пена монтажная Ultima, ручная
360 ₽
Пена монтажная Ultima, ручная
Пена всесезонная Ремонт на 100%
550 ₽
Пена всесезонная Ремонт на 100%
Герметик МАКРОФЛЕКС 1306885, ручная
770 ₽
Герметик МАКРОФЛЕКС 1306885, ручная
Герметик силиконовый ГЕРМЕНТ 280 мл
970 ₽
Герметик силиконовый ГЕРМЕНТ 280 мл
Герметик МАКРОФЛЕКС 1306888
619 ₽
Герметик МАКРОФЛЕКС 1306888
Герметик Makroflex АX104 однокомпонентный
619 ₽
Герметик Makroflex АX104 однокомпонентный
Очиститель ULTIMA RUS, 500 ml
180 ₽
Очиститель ULTIMA RUS, 500 ml
Всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z
410 ₽
Всесезонная пена Sila HOME MAX FOAM A1477Z
Герметик KRAFTOOL 41255-2, ручная
369 ₽
Герметик KRAFTOOL 41255-2, ручная
Герметик KRAFTOOL 41255-0 однокомпонентный
369 ₽
Герметик KRAFTOOL 41255-0 однокомпонентный
Герметик Момент 756786 однокомпонентный
390 ₽
Герметик Момент 756786 однокомпонентный
Монтажная пена DEXX 41126 профессиональная
360 ₽
Монтажная пена DEXX 41126 профессиональная
Всесезонная пена KRAFTFLEX PROFI
590 ₽
Всесезонная пена KRAFTFLEX PROFI
Пена монтажная SOUDAL DIY
285 ₽
Пена монтажная SOUDAL DIY
Очиститель Germez 450мл 6501601
123 ₽
Очиститель Germez 450мл 6501601