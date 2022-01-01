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В этом разделе представлен большой ассортимент пены, применяемой для отделки при выполнении столярных, слесарных, промышленных и монтажных работ. Благодаря особому составу вещества, устойчивости к высоким температурам и влажности, а также быстрому нанесению, она используется для заполнения различных поверхностей.

В этом разделе представлен большой ассортимент пены, применяемой для отделки при выполнении столярных, слесарных, промышленных и монтажных работ. Благодаря особому составу вещества, устойчивости к высоким температурам и влажности, а также быстрому нанесению, она используется для заполнения различных поверхностей.