Монтажная пена
41 товар
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- 250 ₽600 мл, баллонОбъём, мл: 600Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 850 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 580 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: зимняяВид тары: баллон
- 1 040 ₽850 мл, баллонОбъём, мл: 850Объем пены в баллоне, л: 60Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 330x65x330
- 700 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Объем пены в баллоне, л: 0Сезонность: летоВид тары: баллон
- 550 ₽700 мл, баллонОбъём, мл: 700Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 360 ₽700 мл, баллонОбъём, мл: 700Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 930 ₽850 мл, баллонОбъём, мл: 850Объем пены в баллоне, л: 65Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 500x50x50
- 520 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Объем пены в баллоне, л: 45Сезонность: зимняяВид тары: баллонГабариты, мм: 65x65x345
- 1 020 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: летоВид тары: баллон
- 815 ₽970 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: летоВид тары: баллон
- -155 ₽
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- 985 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 410 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Объем пены в баллоне, л: 45Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 65x65x330
- 410 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 80x340x65
- 1 530 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: летоВид тары: баллон
- 1 090 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: летоВид тары: баллон
- 460 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Объем пены в баллоне, л: 45Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- 410 ₽750 мл, баллонОбъём, мл: 750Объем пены в баллоне, л: 40Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллон
- Нет в наличиибаллонСезонность: летоВид тары: баллонГабариты, мм: 65x65x330
- Нет в наличии750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: зимняяВид тары: баллон
- Нет в наличии750 мл, баллонОбъём, мл: 750Объем пены в баллоне, л: 45Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 65x65x330
- Нет в наличии750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: всесезоннаяВид тары: баллонГабариты, мм: 65x65x330
- Нет в наличии750 мл, баллонОбъём, мл: 750Сезонность: летоВид тары: баллонГабариты, мм: 75x75x340
- Нет в наличии875 мл, баллонОбъём, мл: 875Объем пены в баллоне, л: 65Сезонность: летоВид тары: баллон
В этом разделе представлен большой ассортимент пены, применяемой для отделки при выполнении столярных, слесарных, промышленных и монтажных работ. Благодаря особому составу вещества, устойчивости к высоким температурам и влажности, а также быстрому нанесению, она используется для заполнения различных поверхностей.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить монтажная пена в городе Ярославль по цене от 236 до 1530 рублей. В наличии более 41 наименования. Монтажная пена можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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