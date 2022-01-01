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Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
5.0
1
120 ₽
Клей
    Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
    Арт. X79381
    5.0
    1
    Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
    Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
    Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г

      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X79381
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		135х40х40
      Условия отверждения
      		кислород
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клей особопрочный Момент 88 1139012 имеет гелеобразную консистенцию. Такой клей легко наносить, он не растекается и не капает с вертикальных поверхностей. Применяют для комбинационного склеивания мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла и других пластиков, дерева, резины, кожи, пробки, ткани, поролона, бумаги, картона, стекла, фарфора, керамики, вспененных материалов, металлов и многих других материалов. Нельзя использовать при склеивании посуды, контактирующей с пищей, а также стиропора, полиэтилена и полипропилена. Необходимо хранить при температуре от -20ºС до +30ºС. Срок годности — 24 месяца.