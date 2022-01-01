Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г

Клей особопрочный Момент 88 1139012 имеет гелеобразную консистенцию. Такой клей легко наносить, он не растекается и не капает с вертикальных поверхностей. Применяют для комбинационного склеивания мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла и других пластиков, дерева, резины, кожи, пробки, ткани, поролона, бумаги, картона, стекла, фарфора, керамики, вспененных материалов, металлов и многих других материалов. Нельзя использовать при склеивании посуды, контактирующей с пищей, а также стиропора, полиэтилена и полипропилена. Необходимо хранить при температуре от -20ºС до +30ºС. Срок годности — 24 месяца.