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Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.
180 ₽
Клей
    Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.
    Арт. X79313
    Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.
    Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.
      Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.
      Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.

      Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X79313

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		168ъх168х39
      Условия отверждения
      		кислород
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141 - позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и дюбелей при наружных и внутренних работах. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов. Используется для прочного приклеивания: плинтусов и декоративных фризов; изоляционных панелей; различных профилей; приспособлений для прокладки кабеля; облицовочной притки, настенных табличек и т.д.; установки подоконников и дверных рам. Подходит для наружных и внутренних работ. Идеален для приклеивания изделий из пенополистирола. Быстро схватывает, не содержит растворитель, без запаха.