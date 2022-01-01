Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141, 125 г.

Клей монтажный Момент Монтаж МВ-50 Экспресс 697141 - позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и дюбелей при наружных и внутренних работах. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов. Используется для прочного приклеивания: плинтусов и декоративных фризов; изоляционных панелей; различных профилей; приспособлений для прокладки кабеля; облицовочной притки, настенных табличек и т.д.; установки подоконников и дверных рам. Подходит для наружных и внутренних работ. Идеален для приклеивания изделий из пенополистирола. Быстро схватывает, не содержит растворитель, без запаха.