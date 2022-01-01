Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г

Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 прозрачный обладает высокой начальной силой склеивания (70 кг/м2) и отлично подходит для различных ремонтных работ. Области применения: стиропор, пенопласт, полистирол, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, гипс и другие подобные материалы. Не подходит для для полиэтилена, полипропилена, тефлона.



Преимущества