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Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г
380 ₽
Клей
    Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г
    Арт. X79312158
    Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г

      Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X79312158

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		198х78х50
      Условия отверждения
      		кислород
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 прозрачный обладает высокой начальной силой склеивания (70 кг/м2) и отлично подходит для различных ремонтных работ. Области применения: стиропор, пенопласт, полистирол, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон,  пробка, гипс и другие подобные материалы. Не подходит для для полиэтилена, полипропилена, тефлона.

        Преимущества

        • Прозрачный
        • Влагостойкий
        • Морозостойкий
        • Быстрое склеивание
        • Без растворителей
        • Идеален для установки стеновых панелей и декоративных элементов