Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г
Арт. X79312158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|198х78х50
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Условия отверждения
|кислород
- Момент Монтаж Суперсильный МВп-70 прозрачный обладает высокой начальной силой склеивания (70 кг/м2) и отлично подходит для различных ремонтных работ. Области применения: стиропор, пенопласт, полистирол, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, гипс и другие подобные материалы. Не подходит для для полиэтилена, полипропилена, тефлона.
Преимущества
- Прозрачный
- Влагостойкий
- Морозостойкий
- Быстрое склеивание
- Без растворителей
- Идеален для установки стеновых панелей и декоративных элементов