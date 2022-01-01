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В этой категории предлагается широкий выбор клея: для строительства, монтажа и творчества. С помощью представленных изделий можно соединять детали игровых принадлежностей (конструкторы, фигурки), склеивать предметы из пенопласта, пластика, бумаги, ткани (ленты, костюмы), стекла (зеркала), древесины и металла.

В этой категории предлагается широкий выбор клея: для строительства, монтажа и творчества. С помощью представленных изделий можно соединять детали игровых принадлежностей (конструкторы, фигурки), склеивать предметы из пенопласта, пластика, бумаги, ткани (ленты, костюмы), стекла (зеркала), древесины и металла.