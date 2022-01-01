Клей
24 товара
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- 175 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: гельМин. температура эксплуатации, °С: 15Макс. температура эксплуатации, °С: 25Вид тары: флакон
- 35 ₽прозрачныйТип: контактныйКонсистенция: гельВид тары: тюбикВес, кг: 0.03
- 165 ₽Тип: эпоксидныйМин. температура эксплуатации, °С: -10Вес, кг: 0.055
- 390 ₽0.28 л, белыйТип: реакционныйКонсистенция: пастаМин. температура эксплуатации, °С: 5Макс. температура эксплуатации, °С: 40Вид тары: картридж
- 390 ₽белыйТип: реакционныйКонсистенция: пастаМин. температура эксплуатации, °С: 0Вид тары: картриджВес, кг: 0.45
- 145 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: гельМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 110 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: жидкостьМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 35 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: гельВид тары: тюбикВес, кг: 0.003
- 300 ₽0.25 лТип: реакционныйКонсистенция: пастаМин. температура эксплуатации, °С: 5Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: флакон
- 120 ₽0.03 лТип: контактныйКонсистенция: жидкостьМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 380 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: пастаВид тары: тюбикВес, кг: 0.21
- 35 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: жидкостьМин. температура эксплуатации, °С: -50Макс. температура эксплуатации, °С: 82Вид тары: тюбик
- 125 ₽0.03 л, прозрачныйТип: контактныйКонсистенция: гельВес, кг: 0.02
- 288 ₽430 ₽прозрачныйТип: реакционныйВес, кг: 0.048
- -142 ₽
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- 120 ₽0.03 л, прозрачныйТип: контактныйКонсистенция: гельМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 145 ₽0.03 лТип: контактныйКонсистенция: жидкостьМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 115 ₽0.03 лТип: контактныйКонсистенция: жидкостьМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбик
- 180 ₽Тип: реакционныйКонсистенция: пастаВид тары: тюбикВес, кг: 0.14
- 70 ₽прозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: жидкостьМин. температура эксплуатации, °С: -30Макс. температура эксплуатации, °С: 50Вид тары: тюбик
- 490 ₽бежевыйТип: реакционныйКонсистенция: гельВид тары: картриджВес, кг: 0.45
- Нет в наличиипрозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: гельВид тары: тюбикВес, кг: 0.03
- Нет в наличииТип: реакционныйМин. температура эксплуатации, °С: -20Макс. температура эксплуатации, °С: 30Вид тары: тюбикВес, кг: 0.07
- Нет в наличии0.31 л, бежевыйТип: контактныйКонсистенция: пастаМин. температура эксплуатации, °С: -30Макс. температура эксплуатации, °С: 50Вид тары: картридж
- Нет в наличиипрозрачныйТип: реакционныйКонсистенция: жидкостьВид тары: тюбикВес, кг: 0.01
В этой категории предлагается широкий выбор клея: для строительства, монтажа и творчества. С помощью представленных изделий можно соединять детали игровых принадлежностей (конструкторы, фигурки), склеивать предметы из пенопласта, пластика, бумаги, ткани (ленты, костюмы), стекла (зеркала), древесины и металла.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клей в городе Ярославль по цене от 35 до 490 рублей. В наличии более 24 наименований. Клей можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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