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Строительная химия

Клей

24 товара
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В этой категории предлагается широкий выбор клея: для строительства, монтажа и творчества. С помощью представленных изделий можно соединять детали игровых принадлежностей (конструкторы, фигурки), склеивать предметы из пенопласта, пластика, бумаги, ткани (ленты, костюмы), стекла (зеркала), древесины и металла.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клей в городе Ярославль по цене от 35 до 490 рублей. В наличии более 24 наименований. Клей можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Клей для дома «Жидкие гвозди»
390 ₽
Клей для дома «Жидкие гвозди»
Клей водостойкий для ПВХ и кожи
145 ₽
Клей водостойкий для ПВХ и кожи
Клей Хенкель для пластика
125 ₽
Клей Хенкель для пластика
Клей Ultima в металл. упаковке
35 ₽
Клей Ultima в металл. упаковке
Клей Ultima в металлической упаковке
35 ₽
Клей Ultima в металлической упаковке
Горячий клей по дереву ПРАКТИКА
120 ₽
Горячий клей по дереву ПРАКТИКА
Прозрачный клей ПРАКТИКА
95 ₽
Прозрачный клей ПРАКТИКА
Клей гелевый AVS AVK-172
35 ₽
Клей гелевый AVS AVK-172
Клей стержни для термопистолета
120 ₽
Клей стержни для термопистолета
Горячий клей по керамической поверхности ПРАКТИКА
225 ₽
Горячий клей по керамической поверхности ПРАКТИКА
Клей в упаковке ПРАКТИКА
1 199 ₽
Клей в упаковке ПРАКТИКА
Желтый горячий клей по дереву ПРАКТИКА
95 ₽
Желтый горячий клей по дереву ПРАКТИКА
Клей универсальный для досок
115 ₽
Клей универсальный для досок
Водостойкий клей Кристалл 30 мл
120 ₽
Водостойкий клей Кристалл 30 мл
Секундный клей по дереву
70 ₽
Секундный клей по дереву
Эпоксидный водостойкий клей
288 ₽
Эпоксидный водостойкий клей
Клей СТОЛЯР 422981 250 г
300 ₽
Клей СТОЛЯР 422981 250 г
Клей Жидкие гвозди Henkel
490 ₽
Клей Жидкие гвозди Henkel
Клей водостойкий для металл. поверхности AVS AVK-110 A78096S
165 ₽
Клей водостойкий для металл. поверхности AVS AVK-110 A78096S
Быстрый водостойкий клей
120 ₽
Быстрый водостойкий клей
Клей монтаж экспресс, 0.125 г
180 ₽
Клей монтаж экспресс, 0.125 г
Клей для резины 30 мл
145 ₽
Клей для резины 30 мл
Клей монтажный «Жидкие гвозди», 400 г
390 ₽
Клей монтажный «Жидкие гвозди», 400 г
Клей универсальный COSMOFEN CA 12
175 ₽
Клей универсальный COSMOFEN CA 12
Клей монтажный «Жидкие гвозди»
369 ₽
Клей монтажный «Жидкие гвозди»
Клей водостойкий ALTEKO 110
35 ₽
Клей водостойкий ALTEKO 110
Клей TDM «Чародей»
35 ₽
Клей TDM «Чародей»
Эпоксидный клей Момент 1438487, 48 г, 5 шт.
279 ₽
Эпоксидный клей Момент 1438487, 48 г, 5 шт.