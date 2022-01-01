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Строительные маркеры применяют для работ по разметке разных материалов при резке, сверлении. Они выполняются в виде пластиковых туб с красящим наконечником. Используются для нанесении меток на изделия из дерева и металла, стекло и плитку. В наличии как отдельные маркеры для разметки, так и упаковки по несколько штук.