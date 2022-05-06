Маркер-краска MunHwa PM-04 (зеленый)
Арт. Х15279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип
|маркер-краска
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Тип маркера
|жидкая краска
- Маркер краска Munhwa зеленый 4мм PM-04 представляет собой разметочный инструмент, который подходит для большинства гладких и шероховатых поверхностей.
Преимущества
- Назначение Munhwa PM-04: Сварочные работы, автомобильная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, строительство, складская маркировка
- Применение: Металл, пластик (ПВХ), резина (шины), асфальт, бетон, камень (кирпич), дерево, пластик, стекло, плитка, керамика, кожа
- Может использоваться на горячей, ржавой, мокрой, грязной, шершавой и пористой, промасленной и жирной поверхностях