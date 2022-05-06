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Маркер-краска MunHwa PM-04 (зеленый)
5.0
2
180 ₽
Маркеры
    Маркер-краска MunHwa PM-04 (зеленый)
    Арт. Х15279
    5.0
    2
    Маркер-краска MunHwa PM-04 (зеленый)

      Маркер-краска MunHwa PM-04 (зеленый)

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х15279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MunHwa
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип
      		маркер-краска
      Тип маркера
      		жидкая краска
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маркер краска Munhwa зеленый 4мм PM-04 представляет собой разметочный инструмент, который подходит для большинства гладких и шероховатых поверхностей.

        Преимущества

        • Назначение Munhwa PM-04: Сварочные работы, автомобильная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, строительство, складская маркировка
        • Применение: Металл, пластик (ПВХ), резина (шины), асфальт, бетон, камень (кирпич), дерево, пластик, стекло, плитка, керамика, кожа
        • Может использоваться на горячей, ржавой, мокрой, грязной, шершавой и пористой, промасленной и жирной поверхностях