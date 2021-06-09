Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
Арт. Х15367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Тип
|маркер-краска
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Цвет
|белый
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Макс. толщина линии, мм
|4
Маркер краска Munhwa pm 05 превосходно чертит по любой поверхности. Надписи и примечания, сделанные разметочным маркером остаются надолго, как на стекле, пластике, бетоне, камне, так и на металле. Они не выцветают со временем, устойчивы к влаге, к солнечному свету и заморозкам. А благодаря дозированной подаче краски, она не растекается при редком использовании маркера.
Преимущества Munhwa pm 05 белый:
- Не растекается;
- Универсальный для любых плоскостей;
- Не выцветает;
- Не промокает;
- Быстро сохнет;
- Легко наносится.
Комплектация:
- Маркер;
- Упаковка.