Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)

Маркер краска Munhwa pm 05 превосходно чертит по любой поверхности. Надписи и примечания, сделанные разметочным маркером остаются надолго, как на стекле, пластике, бетоне, камне, так и на металле. Они не выцветают со временем, устойчивы к влаге, к солнечному свету и заморозкам. А благодаря дозированной подаче краски, она не растекается при редком использовании маркера.

Преимущества Munhwa pm 05 белый:

Не растекается;

Универсальный для любых плоскостей;

Не выцветает;

Не промокает;

Быстро сохнет;

Легко наносится.

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