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Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
3.0
2
180 ₽
Маркеры
    Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
    Арт. Х15367
    3.0
    2
    Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)

      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х15367
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MunHwa
      Страна производства
      		Южная Корея
      Тип
      		маркер-краска
      Цвет
      		белый
      Макс. толщина линии, мм
      		4
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Маркер краска Munhwa pm 05 превосходно чертит по любой поверхности. Надписи и примечания, сделанные разметочным маркером остаются надолго, как на стекле, пластике, бетоне, камне, так и на металле. Они не выцветают со временем, устойчивы к влаге, к солнечному свету и заморозкам. А благодаря дозированной подаче краски, она не растекается при редком использовании маркера.

        Преимущества Munhwa pm 05 белый:

        • Не растекается;
        • Универсальный для любых плоскостей;
        • Не выцветает;
        • Не промокает;
        • Быстро сохнет;
        • Легко наносится.

        Комплектация:

        • Маркер;
        • Упаковка.