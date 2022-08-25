Маркер-краска MunHwa Slim Size, белая, 2 мм, нитро-основа

Преимущества

Быстро сохнет

Прочный алюминиевый корпус

Маркер-краска MunHwa PAINT MARKER SLIM, БЕЛАЯ 2мм 302757 Б0048393 выполнен на нитро-основе. Предназначен для нанесения маркировки на любые поверхности, будь то стекло, металл, дерево, пластик, бумага, бетон, кожа, резина.