Маркер-краска MunHwa Slim Size, белая, 2 мм, нитро-основа
Арт. Ю00000021033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип
|маркер-краска
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Тип маркера
|быстросохнущий
- Маркер-краска MunHwa PAINT MARKER SLIM, БЕЛАЯ 2мм 302757 Б0048393 выполнен на нитро-основе. Предназначен для нанесения маркировки на любые поверхности, будь то стекло, металл, дерево, пластик, бумага, бетон, кожа, резина.
Преимущества
- Быстро сохнет
- Прочный алюминиевый корпус