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Маркер-краска MunHwa Slim Size, белая, 2 мм, нитро-основа
5.0
1
140 ₽
Маркеры
    Маркер-краска MunHwa Slim Size, белая, 2 мм, нитро-основа
    Арт. Ю00000021033
    5.0
    1
    Маркер-краска MunHwa Slim Size, белая, 2 мм, нитро-основа

      Маркер-краска MunHwa Slim Size, белая, 2 мм, нитро-основа

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021033
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		MunHwa
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип
      		маркер-краска
      Тип маркера
      		быстросохнущий
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить