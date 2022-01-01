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Штукатурный инструмент

Кельмы и мастерки

Найдено: 7 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кельмы и мастерки в городе Ярославль по цене от 220 до 350 рублей. В наличии более 7 наименований. Кельмы и мастерки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
350 ₽
Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
Кельма штукатура &quot;Сердечко&quot; РемоКолор 28-3-055, 190 х150 мм
310 ₽
Кельма штукатура &quot;Сердечко&quot; РемоКолор 28-3-055, 190 х150 мм
Кельма каменщика &quot;Треугольник&quot; РемоКолор 28-1-054
220 ₽
Кельма каменщика &quot;Треугольник&quot; РемоКолор 28-1-054
Кельма стальная Лакра &quot;треугольник&quot; КБ 60, 1402001
250 ₽
Кельма стальная Лакра &quot;треугольник&quot; КБ 60, 1402001
Кельма стальная Toolberg сердце КШ 60, 1402002
250 ₽
Кельма стальная Toolberg сердце КШ 60, 1402002
Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
310 ₽
Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ