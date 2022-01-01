Кисти – ручной инструмент для проведения покрасочных работ. В зависимости от конфигурации, типа и размера инструмента его используют в различных сферах, таких как ремонтные работы, благоустройство территорий, повышение защитных качеств различных конструкций.

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