Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003
Арт. Х1537104100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|плоская
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Материал щетины
|натуральная
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- Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003 из натуральной светлой щетины, деревянные рукоятки. Входящие в состав набора кисти применяются для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетаются с ЛКМ на масляной основе.
Преимущества
- Кисти набора позволяют производить комплексные отделочные работы на разных обрабатываемых поверхностях
- Каждая кисть набора изготовлена из 100% светлой натуральной щетины
- Ширина, мм: 25; 38; 50