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Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003
5.0
2
165 ₽
Наборы малярных кистей
    Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003
    Арт. Х1537104100
    5.0
    2
    Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003

      Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003

      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1537104100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		плоская
      Материал щетины
      		натуральная
      Все характеристики
      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003 из натуральной светлой щетины, деревянные рукоятки. Входящие в состав набора кисти применяются для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетаются с ЛКМ на масляной основе.

        Преимущества

        • Кисти набора позволяют производить комплексные отделочные работы на разных обрабатываемых поверхностях
        • Каждая кисть набора изготовлена из 100% светлой натуральной щетины
        • Ширина, мм: 25; 38; 50