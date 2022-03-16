Преимущества

Кисти набора позволяют производить комплексные отделочные работы на разных обрабатываемых поверхностях

Каждая кисть набора изготовлена из 100% светлой натуральной щетины

Ширина, мм: 25; 38; 50

Набор кистей Toolberg Т4Р 0105003 из натуральной светлой щетины, деревянные рукоятки. Входящие в состав набора кисти применяются для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетаются с ЛКМ на масляной основе.