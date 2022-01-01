Плоские малярные кисти применяют в строительных и ремонтных работах домов и других построек. Используются для нанесения эмалей и ЛКМ, клея после отделки грунтовкой и штукатурных операций. В наличии кисти разной длины и толщины с натуральным, искусственным или смешанным ворсом.

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