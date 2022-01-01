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Кисти

Малярные плоские кисти

Найдено: 63 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить малярные плоские кисти в городе Ярославль по цене от 1 до 380 рублей. В наличии более 63 наименований. Малярные плоские кисти можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ручная кисть №6 0100106, круглая форма, рукоятка из дерева
40 ₽
Ручная кисть №6 0100106, круглая форма, рукоятка из дерева
Флейцевая кисть Лакра Лазурит 0101210, искусственная щетина
80 ₽
Флейцевая кисть Лакра Лазурит 0101210, искусственная щетина
Флейцевая кисть Лакра Лазурит 0101225, искусственная щетина
160 ₽
Флейцевая кисть Лакра Лазурит 0101225, искусственная щетина
Флейцевая кисть Лакра ПРОФИ 0104111, натуральная щетина
125 ₽
Флейцевая кисть Лакра ПРОФИ 0104111, натуральная щетина
Флейцевая кисть Лакра ПРОФИ 0104114, натуральная щетина
380 ₽
Флейцевая кисть Лакра ПРОФИ 0104114, натуральная щетина
Набор кистей флейцевых 0105003 с деревянными ручками
165 ₽
Набор кистей флейцевых 0105003 с деревянными ручками
Макловица STAYER MASTER MAXI 0183-15
350 ₽
Макловица STAYER MASTER MAXI 0183-15
Кисть для краски и лаков STAYER "MASTER" 0141-60, круглый тип
115 ₽
Кисть для краски и лаков STAYER "MASTER" 0141-60, круглый тип
Флейцевая кисть MASTER COLOR 30-0014, натуральная щетина
115 ₽
Флейцевая кисть MASTER COLOR 30-0014, натуральная щетина
Кисть MASTER COLOR 30-0122, 12х40 мм, смешанная щетина
135 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0122, 12х40 мм, смешанная щетина
Кисть MASTER COLOR 30-0123, смешанная щетина
180 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0123, смешанная щетина
Кисть MASTER COLOR 30-0124, смешанная щетина, 12х70 мм
235 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0124, смешанная щетина, 12х70 мм
Кисть MASTER COLOR 30-0231, смешанная щетина, 11х30 мм
125 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0231, смешанная щетина, 11х30 мм
Кисть MASTER COLOR 30-0232, щетина 11х40 мм
135 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0232, щетина 11х40 мм
Кисть MASTER COLOR 30-0233, щетина 11х50 мм
160 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0233, щетина 11х50 мм
Кисть MASTER COLOR 30-0234, 11х70 мм, рукоятка из пластика
235 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0234, 11х70 мм, рукоятка из пластика
Набор кистей Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.
200 ₽
Набор кистей Master Color 30-0502 с деревянными ручками, 3 шт.
Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
330 ₽
Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
Кисть MASTER COLOR 30-0011
50 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0011
Кисть MASTER COLOR 30-0012, ширина 35 мм
65 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0012, ширина 35 мм
Кисть MASTER COLOR 30-0013, 50 мм, натуральная щетина
80 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0013, 50 мм, натуральная щетина
Кисть MASTER COLOR 30-0015, ширина щетины 75 мм
140 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0015, ширина щетины 75 мм
Кисть MASTER COLOR 30-0016, ширина щетины 100 мм
205 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0016, ширина щетины 100 мм
Кисть MASTER COLOR 30-0121, 12х30 мм, смешанная щетина
115 ₽
Кисть MASTER COLOR 30-0121, 12х30 мм, смешанная щетина
Макловица STAYER MAXI MASTER 0183-17
360 ₽
Макловица STAYER MAXI MASTER 0183-17
Флейцевая кисть Лакра Лазурит 0101201, искусственная щетина
50 ₽
Флейцевая кисть Лакра Лазурит 0101201, искусственная щетина
Кисть для работ краской ЗУБР КП-11 4-01011-025
20 ₽
Кисть для работ краской ЗУБР КП-11 4-01011-025
КФК плоская 18 3с14-30 0203005
94 ₽
КФК плоская 18 3с14-30 0203005
Кисть для работ краской ЗУБР 4-01003-063, рукоятка из дерева
42 ₽
Кисть для работ краской ЗУБР 4-01003-063, рукоятка из дерева
Кисть для краски и лаков ЗУБР 4-01003-038, рукоятка из дерева
25 ₽
Кисть для краски и лаков ЗУБР 4-01003-038, рукоятка из дерева
Кисть для краски и лаков ЗУБР 4-01005-050, рукоятка из дерева
54 ₽
Кисть для краски и лаков ЗУБР 4-01005-050, рукоятка из дерева
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-100 натуральная щетина, деревянная ручка, 100мм
93 ₽
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-100 натуральная щетина, деревянная ручка, 100мм
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-025 натуральная щетина, деревянная ручка, 25мм
20 ₽
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-025 натуральная щетина, деревянная ручка, 25мм
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-038 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 38мм
27 ₽
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-038 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 38мм
Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм
324 ₽
Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-020 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 20мм
12 ₽
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-020 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 20мм
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-050 натуральная щетина, 50мм
50 ₽
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-050 натуральная щетина, 50мм
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-075 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 75мм
33 ₽
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-075 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 75мм
Кисть плоская СТАНДАРТ 50 мм 2'' натуральная щетина Вихрь 73/3/4/3
1 ₽
Кисть плоская СТАНДАРТ 50 мм 2'' натуральная щетина Вихрь 73/3/4/3
Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/3 (50 мм, 2", натуральная щетина)
30 ₽
Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/3 (50 мм, 2", натуральная щетина)
Плоская кисть Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/4 (63 мм, 2.5", натуральная щетина)
27 ₽
Плоская кисть Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/4 (63 мм, 2.5", натуральная щетина)
Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/1 (25 мм, 1", натуральная щетина)
15 ₽
Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/1 (25 мм, 1", натуральная щетина)
Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/6 (100 мм, 4", натуральная щетина)
63 ₽
Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/6 (100 мм, 4", натуральная щетина)