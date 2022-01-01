Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм
Арт. О00000025642
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|плоская
|
Ширина, мм
|35
С этим товаром смотрят
- Кисть флейцевая Master Color 30-0012 разработана для возможности использования с любыми типами ЛКМ. Имеет удобную деревянную ручку с защитным лаковым покрытием и отверстием для хранения и сушки в вертикальном положении. Металлический бандаж надежно скрепляет щетину и защищает ее от распада. Дополнительная фиксация обжима представлена на заклепках.