Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0012 разработана для возможности использования с любыми типами ЛКМ. Имеет удобную деревянную ручку с защитным лаковым покрытием и отверстием для хранения и сушки в вертикальном положении. Металлический бандаж надежно скрепляет щетину и защищает ее от распада. Дополнительная фиксация обжима представлена на заклепках.