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Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм
65 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм
    Арт. О00000025642
    Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025642

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		35
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0012 разработана для возможности использования с любыми типами ЛКМ. Имеет удобную деревянную ручку с защитным лаковым покрытием и отверстием для хранения и сушки в вертикальном положении. Металлический бандаж надежно скрепляет щетину и защищает ее от распада. Дополнительная фиксация обжима представлена на заклепках.