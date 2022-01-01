Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм
50 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм
    Арт. О00000025641
    Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм
    Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025641

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		25
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      200 ₽
      5.0
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 2938 40 70, 3.5x19 мм, 40 шт.
      29 ₽
      5.0
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 2938 40 70, 3.5x19 мм, 40 шт.
      Бокорезы Вихрь (160 мм, никелированные)
      310 ₽
      5.0
      Бокорезы Вихрь (160 мм, никелированные)
      Саморезы Партнер ГД 3.8х45, 20 шт, пакет ФАС 8680 20 70
      28 ₽
      Саморезы Партнер ГД 3.8х45, 20 шт, пакет ФАС 8680 20 70
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм
      115 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0014, 60 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм
      65 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0012, 35 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0013, 50 мм
      80 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0013, 50 мм
      Валик Master Color 30-1062, 150 мм
      160 ₽
      Валик Master Color 30-1062, 150 мм
      Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
      646 ₽
      800 ₽
      5.0
      Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
      • -154 ₽
      Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)
      330 ₽
      5.0
      Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0011 применяется при отделке помещений и небольших строительных работах. Имеет натуральную щетину светлого цвета. Совместима со всеми типами лакокрасочных материалов. Деревянная ручка изделия покрыта защитным лаком для препятствия разбуханию от влаги. Стальной обжим закреплен заклепками для более долговечной эксплуатации кисти.