Кисть флейцевая Master Color 30-0011, 25 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0011 применяется при отделке помещений и небольших строительных работах. Имеет натуральную щетину светлого цвета. Совместима со всеми типами лакокрасочных материалов. Деревянная ручка изделия покрыта защитным лаком для препятствия разбуханию от влаги. Стальной обжим закреплен заклепками для более долговечной эксплуатации кисти.