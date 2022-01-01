Кисть флейцевая Master Color 30-0124, 70 мм
Арт. О00000025649
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|70
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0124 светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - представляет собой ручной малярный инструмент с качественной смешанной щетиной, за счет чего совместим с вододисперсионными красками. Кисть удобно располагается в руке в процессе работы. Ее захватная часть изготовлена из пластика эргономичной формы. В хвостовой части ручки предусмотрено отверстие для подвеса. Металлический бандаж надежно защищает ворс от выпадения, т. к. дополнительно зафиксирован заклепками.