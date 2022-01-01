Кисть флейцевая Master Color 30-0124, 70 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0124 светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - представляет собой ручной малярный инструмент с качественной смешанной щетиной, за счет чего совместим с вододисперсионными красками. Кисть удобно располагается в руке в процессе работы. Ее захватная часть изготовлена из пластика эргономичной формы. В хвостовой части ручки предусмотрено отверстие для подвеса. Металлический бандаж надежно защищает ворс от выпадения, т. к. дополнительно зафиксирован заклепками.