Шпатель – инструмент, который применяется для проведения ремонтно-строительных работ. Он помогает убирать с поверхностей полимерные остатки и загрязнения, наполнять углубления в стене специальной массой, разравнивать шпаклевку, покрывать клеящими составами керамическую плитку. Отличается универсальностью, доступной ценой, длительным сроком службы.

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