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Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)
5.0
2
115 ₽
Шпатели
    Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)
    Арт. Х153711030
    5.0
    2
    Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)

      Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х153711030
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		малярный шпатель
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для нанесения на большие обрабатываемые поверхности и последующего выравнивания шпатлевки и других отделочных растворов. Профилированное полотно шпателя изготовлено из высокоуглеродистой нержавеющей стали, прошедшей специальную термическую обработку для придания ей свойств «памяти» (при изгибе лезвие принимает исходное положение). Пластмассовая рукоятка надежно скреплена с полотном и оснащена отверстием для подвески.