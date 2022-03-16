Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)

Применяется для нанесения на большие обрабатываемые поверхности и последующего выравнивания шпатлевки и других отделочных растворов. Профилированное полотно шпателя изготовлено из высокоуглеродистой нержавеющей стали, прошедшей специальную термическую обработку для придания ей свойств «памяти» (при изгибе лезвие принимает исходное положение). Пластмассовая рукоятка надежно скреплена с полотном и оснащена отверстием для подвески.