Малярный шпатель Лакра 1201115 (150 мм, нержавеющая сталь)
Арт. Х153711030
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|малярный шпатель
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Форма шпателя
|гладкая
- Применяется для нанесения на большие обрабатываемые поверхности и последующего выравнивания шпатлевки и других отделочных растворов. Профилированное полотно шпателя изготовлено из высокоуглеродистой нержавеющей стали, прошедшей специальную термическую обработку для придания ей свойств «памяти» (при изгибе лезвие принимает исходное положение). Пластмассовая рукоятка надежно скреплена с полотном и оснащена отверстием для подвески.