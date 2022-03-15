Фасадный шпатель Лакра 1201135 (350 мм, нержавеющая сталь)

Полотно легко подвергается очистки и мытью, а также имеет защиту от деформации. Шпатель отличается повышенным рабочим ресурсом. Идеально подходит для нанесения шпатлевок на большие площади. Также предназначен для заделки трещин, неровностей потолка и стен, с помощью шпаклевки, клеевых смесей, мастики. Также применяется для очищения поверхности от старых обоев и краски, нанесение плиточного клея, грунтования.