Фасадный шпатель Лакра 1201135 (350 мм, нержавеющая сталь)
Арт. Х153711034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фасадный шпатель
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Форма шпателя
|гладкая
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- Полотно легко подвергается очистки и мытью, а также имеет защиту от деформации. Шпатель отличается повышенным рабочим ресурсом. Идеально подходит для нанесения шпатлевок на большие площади. Также предназначен для заделки трещин, неровностей потолка и стен, с помощью шпаклевки, клеевых смесей, мастики. Также применяется для очищения поверхности от старых обоев и краски, нанесение плиточного клея, грунтования.