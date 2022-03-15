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Фасадный шпатель Лакра 1201135 (350 мм, нержавеющая сталь)
5.0
2
Найти аналог
Шпатели
    Фасадный шпатель Лакра 1201135 (350 мм, нержавеющая сталь)
    Арт. Х153711034
    5.0
    2
    Фасадный шпатель Лакра 1201135 (350 мм, нержавеющая сталь)

      Фасадный шпатель Лакра 1201135 (350 мм, нержавеющая сталь)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153711034
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фасадный шпатель
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно легко подвергается очистки и мытью, а также имеет защиту от деформации. Шпатель отличается повышенным рабочим ресурсом. Идеально подходит для нанесения шпатлевок на большие площади. Также предназначен для заделки трещин, неровностей потолка и стен, с помощью шпаклевки, клеевых смесей, мастики. Также применяется для очищения поверхности от старых обоев и краски, нанесение плиточного клея, грунтования.