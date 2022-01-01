Зубила предназначены для обработки металла и камня. Изделия выполнены из специально закаленной стали и способны обеспечить высокую производительность в работе. Инструмент может использоваться как в индивидуальных работах, так и на промышленном производстве.

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