Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
Арт. О00000024116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Общая длина, мм
|250
- Плоское зубило ПРАКТИКА Эксперт 243-844 оснащено хвостовиком стандарта SDS-plus и предназначено для установки в перфораторы легкого и среднего класса. Плоская форма оснастки позволяет использовать ее для штробления стен под кабели электропроводки, снятие керамической плитки и других работ.
Преимущества
- Хвостовик оснащен четырьмя канавками: две закрытые обеспечивают его автоматическую блокировку в инструменте, а две открытые — передачу энергии без потерь
- Зубило выполнено из высококачественной стали, которая обеспечивает достаточную прочность для быстрой и эффективной работы
- Ширина рабочей части составляет 20 мм, благодаря чему во время штробления не понадобится прилагать максимум усилий, надавливая на перфоратор
- Специальная заточка гарантирует сохранение остроты наконечника при работе с твердыми материалами
- Наличие ребер жесткости не позволят зубилу согнуться или скрутиться во время работы