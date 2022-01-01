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Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
320 ₽
Зубила для перфораторов
    Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
    Арт. О00000024116
    Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
    Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
    Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
      Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
      Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм
      Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм

      Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024116

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Общая длина, мм
      		250
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоское зубило ПРАКТИКА Эксперт 243-844 оснащено хвостовиком стандарта SDS-plus и предназначено для установки в перфораторы легкого и среднего класса. Плоская форма оснастки позволяет использовать ее для штробления стен под кабели электропроводки, снятие керамической плитки и других работ.

        Преимущества

        • Хвостовик оснащен четырьмя канавками: две закрытые обеспечивают его автоматическую блокировку в инструменте, а две открытые — передачу энергии без потерь
        • Зубило выполнено из высококачественной стали, которая обеспечивает достаточную прочность для быстрой и эффективной работы
        • Ширина рабочей части составляет 20 мм, благодаря чему во время штробления не понадобится прилагать максимум усилий, надавливая на перфоратор
        • Специальная заточка гарантирует сохранение остроты наконечника при работе с твердыми материалами
        • Наличие ребер жесткости не позволят зубилу согнуться или скрутиться во время работы