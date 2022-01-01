Плоское зубило Практика Эксперт 243-844, SDS-Plus, 250x20 мм

Плоское зубило ПРАКТИКА Эксперт 243-844 оснащено хвостовиком стандарта SDS-plus и предназначено для установки в перфораторы легкого и среднего класса. Плоская форма оснастки позволяет использовать ее для штробления стен под кабели электропроводки, снятие керамической плитки и других работ.

Преимущества