Аккумуляторные отвертки
Найдено: 42 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 12 009 ₽14 190 ₽Тип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 25Емкость аккумулятора, Ач: 1
- -2 181 ₽
-
- 2 259 ₽2 510 ₽Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, подсветка рабочей зоны, патрон шестигранник, кейсТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 5Емкость аккумулятора, Ач: 1.3
- -251 ₽
-
- 1 197 ₽1 415 ₽Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, подсветка рабочей зоны, набор инструментов 31 предмет, коробкаТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 4Емкость аккумулятора, Ач: 1.3Обороты: 220 об/мин
- -218 ₽
-
- 1 459 ₽2 040 ₽Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумуляторТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 5Емкость аккумулятора, Ач: 1.3
- -581 ₽
-
- 1 690 ₽Тип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 3Емкость аккумулятора, Ач: 1.3
- 780 ₽1 130 ₽Отвертка аккумуляторная Kolner KCSD 4.8М, вес 0,3 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумуляторТип аккумулятора инструмента: Ni-CdМакс. крутящий момент, Нм: 2.5Емкость аккумулятора, Ач: 0.6
- -350 ₽
-
- 1 090 ₽Отвертка аккумуляторная Вихрь ОА-3.6-К, реверс, вес 0,6 кг, подсветка рабочей зоны, патрон шестигранник, коробкаТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 3.5Емкость аккумулятора, Ач: 1.3
- 1 550 ₽Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батареяТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 3.5Емкость аккумулятора, Ач: 1.3
- 8 009 ₽8 899 ₽Тип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 5Емкость аккумулятора, Ач: 1.5Обороты: 600 об/мин
- -890 ₽
-
- Нет в наличииАккумуляторная отвертка Bosch IXO Full Pack, вес 300 г, встроенный аккумулятор, 1 скорость, время заряда 3 чТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 4.5Емкость аккумулятора, Ач: 1.5
- Нет в наличииАккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумуляторТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 5Емкость аккумулятора, Ач: 1.5
- Нет в наличииОтвертка аккумуляторная Kolner KCSD 3.6L, реверс, подсветка рабочей зоны, патрон шестигранник, встроенный аккумуляторТип аккумулятора инструмента: Li-ionМакс. крутящий момент, Нм: 3Емкость аккумулятора, Ач: 1.3
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные отвертки в городе Ярославль по цене от 382 до 13399 рублей. В наличии более 42 наименований. Аккумуляторные отвертки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж