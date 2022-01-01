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Электро­инструмент

Аккумуляторные отвертки

Найдено: 42 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные отвертки в городе Ярославль по цене от 382 до 13399 рублей. В наличии более 42 наименований. Аккумуляторные отвертки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Комплект крепежных насадок Metabo 626702000
4 299 ₽
Комплект крепежных насадок Metabo 626702000
Мощная электронная отвертка Makita TD 022 DSE
12 009 ₽
Мощная электронная отвертка Makita TD 022 DSE
Комплект насадок для строительства Bosch Premium Set-49 2.608.P00.233
3 620 ₽
Комплект насадок для строительства Bosch Premium Set-49 2.608.P00.233
Дрель с ударом Вихрь ДУ-500 72/8/7
1 500 ₽
Дрель с ударом Вихрь ДУ-500 72/8/7
Аккумуляторная отвертка для дома Kolner KCSD 4.8М
780 ₽
Аккумуляторная отвертка для дома Kolner KCSD 4.8М
Дрель с ударом Kolner KID 600V
1 590 ₽
Дрель с ударом Kolner KID 600V
Комплект насадок DeWalt DT70731T-QZ
2 850 ₽
Комплект насадок DeWalt DT70731T-QZ
Дрель для ремонта Спец БДУ-700, с ударом
1 820 ₽
Дрель для ремонта Спец БДУ-700, с ударом
Комплект аксессуаров для домашних работ Deko DS20
918 ₽
Комплект аксессуаров для домашних работ Deko DS20
Сетевая дрель с ударом Вихрь ДУ-550
1 881 ₽
Сетевая дрель с ударом Вихрь ДУ-550
Электрический шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11, комплект
1 461 ₽
Электрический шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11, комплект
Электрический шуруповерт для саморезов Zitrek Green 12 063-4071, комплект
1 117 ₽
Электрический шуруповерт для саморезов Zitrek Green 12 063-4071, комплект
Комплект аксессуаров Deko DKMT99
1 440 ₽
Комплект аксессуаров Deko DKMT99
Легкий электрический шуруповерт Zitrek Green 12-Li-ion, набор
1 599 ₽
Легкий электрический шуруповерт Zitrek Green 12-Li-ion, набор
Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, набор оснастки
1 197 ₽
Аккумуляторная отвертка Deko DKS4FU-Li 063-4151, набор оснастки
Электрический шуруповерт Zitrek Green 16.8-Li-ion, набор в кейсе
1 490 ₽
Электрический шуруповерт Zitrek Green 16.8-Li-ion, набор в кейсе
Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-4,8, угловая рукоятка
1 490 ₽
Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-4,8, угловая рукоятка
Аккумуляторная отвертка для ремонта Интерскол ОА-3,6, угловая рукоятка
1 700 ₽
Аккумуляторная отвертка для ремонта Интерскол ОА-3,6, угловая рукоятка
Компактная аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1
502 ₽
Компактная аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1
Отвертка аккумуляторного типа Энкор ОА-4.8Р 50001
731 ₽
Отвертка аккумуляторного типа Энкор ОА-4.8Р 50001
Отвертка аккумуляторного типа Bosch IX04, г-образная
2 805 ₽
Отвертка аккумуляторного типа Bosch IX04, г-образная
Электрическая отвертка для крепления шурупов Makita TD021DSE
7 547 ₽
Электрическая отвертка для крепления шурупов Makita TD021DSE
Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002, набор оснастки
1 290 ₽
Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002, набор оснастки
Аккумуляторная отвертка Defort DS-36N-Lt, набор оснастки, коробка
382 ₽
Аккумуляторная отвертка Defort DS-36N-Lt, набор оснастки, коробка
Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE, 2 скорости
8 426 ₽
Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE, 2 скорости
Аккумуляторная отвертка для крепежа Makita 6723DW
4 110 ₽
Аккумуляторная отвертка для крепежа Makita 6723DW
Аккумуляторная отвертка для машины Bosch GO 0.601.9H2.021
4 020 ₽
Аккумуляторная отвертка для машины Bosch GO 0.601.9H2.021
Аккумуляторная отвертка для сборки мебели PATRIOT PS 148 4.8V
1 190 ₽
Аккумуляторная отвертка для сборки мебели PATRIOT PS 148 4.8V
Аккумуляторная отвертка Зубр ЗО-7.2-Ли КН, 2 скорости
3 270 ₽
Аккумуляторная отвертка Зубр ЗО-7.2-Ли КН, 2 скорости
Отвертка аккумуляторного типа Redverg Basic SD3,6L
1 285 ₽
Отвертка аккумуляторного типа Redverg Basic SD3,6L
Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, набор оснастки, кейс, регулировка
2 282 ₽
Аккумуляторная отвертка Denzel CSL-3.6-01, Li-Ion, набор оснастки, кейс, регулировка
Портативная электрическая отвертка Вихрь ОА-3,6-К
1 250 ₽
Портативная электрическая отвертка Вихрь ОА-3,6-К
Строительная электрическая отвертка Bosch GO2, прямая
4 699 ₽
Строительная электрическая отвертка Bosch GO2, прямая
Электрическая отвертка Patriot PS 236Li
3 190 ₽
Электрическая отвертка Patriot PS 236Li
Электроотвертка для автомобиля Kolner KCSD 3.6L
1 026 ₽
Электроотвертка для автомобиля Kolner KCSD 3.6L
Аккумуляторная отвертка для винтов Makita 6723 DW
3 784 ₽
Аккумуляторная отвертка для винтов Makita 6723 DW
Мобильная электрическая отвертка Deko DKS4, угловая рукоятка
1 699 ₽
Мобильная электрическая отвертка Deko DKS4, угловая рукоятка
Дрель для ремонта для сада Спец БДУ-850, с ударом
2 190 ₽
Дрель для ремонта для сада Спец БДУ-850, с ударом
Отвертка электрическая Makita DF012DSE, набор, количество скоростей 2, кейс
13 399 ₽
Отвертка электрическая Makita DF012DSE, набор, количество скоростей 2, кейс
Аккумуляторная отвертка Зубр ЗО-ЕМ-3.6, набор в кейсе, регулировка оборотов
2 065 ₽
Аккумуляторная отвертка Зубр ЗО-ЕМ-3.6, набор в кейсе, регулировка оборотов
Аккумуляторная отвертка Bosch IXO V, литий-ионный, набор
4 360 ₽
Аккумуляторная отвертка Bosch IXO V, литий-ионный, набор
Аккумуляторная отвертка Bosch IXO VI, набор оснастки
4 900 ₽
Аккумуляторная отвертка Bosch IXO VI, набор оснастки
Отвертка на аккумуляторе Denzel CSL-3,6-02 26002
1 680 ₽
Отвертка на аккумуляторе Denzel CSL-3,6-02 26002
Садовая отвертка Bosch IXO Full Pack, время заряда 1,5 ч
6 050 ₽
Садовая отвертка Bosch IXO Full Pack, время заряда 1,5 ч