Аккумуляторные отвертки

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Аккумуляторная отвертка – инструмент для быстрого и производительного закручивания и раскручивания крепежа. Работает от аккумулятора. Отвертка электрическая отличается небольшим весом и малыми габаритами, благодаря которым можно работать в труднодоступных местах. При этом использовать такой инструмент проще и быстрее, чем ручную отвертку, потому что не приходится прикладывать силу при закручивании.