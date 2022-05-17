Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи

Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE
Арт. X1048041302612
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение аккумулятора, В
|7.2
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Частота вращения, об/мин
|2450
- Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE работает с древесиной, металлом, пластмассой. В качестве оснастки подходят: мелкий крепежный винт 3-8 мм, стандартный болт 3-8 мм, высокопрочный болт 3-6 мм. Имеется ударный и безударный режимы закручивания для удобства ведения различных работ. Рукоятка регулируется относительно корпуса и может быть выставлена в любое удобное для оператора положение. Модель оснащена встроенной подсветкой, благодаря чему можно работать при недостаточном освещении.
Преимущества
- Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении
- Наличие реверса
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы - без эффекта памяти, без саморазряда
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки Makita TD022DSE