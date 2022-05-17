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Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
5.0
2
12 009 ₽
14 190 ₽
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE
    Арт. X1048041302612
    5.0
    2
    Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
    Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
    Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
    Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
    Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
      Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
      Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
      Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
      Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи
      Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи

      Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE

      • -2 181 ₽
      12 009 ₽
      14 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302612
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение аккумулятора, В
      		7.2
      Частота вращения, об/мин
      		2450
      Все характеристики
      • -2 181 ₽
      12 009 ₽
      14 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE работает с древесиной, металлом, пластмассой. В качестве оснастки подходят: мелкий крепежный винт 3-8 мм, стандартный болт 3-8 мм, высокопрочный болт 3-6 мм. Имеется ударный и безударный режимы закручивания для удобства ведения различных работ. Рукоятка регулируется относительно корпуса и может быть выставлена в любое удобное для оператора положение. Модель оснащена встроенной подсветкой, благодаря чему можно работать при недостаточном освещении.

        Преимущества

        • Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении
        • Наличие реверса
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы - без эффекта памяти, без саморазряда
        • Сумка - для удобства хранения и транспортировки Makita TD022DSE