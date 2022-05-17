Аккумуляторная отвертка Makita TD 022 DSE, профессиональная, патрон шестигранник, 2 батареи

Преимущества

Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении

Наличие реверса

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы - без эффекта памяти, без саморазряда

Сумка - для удобства хранения и транспортировки Makita TD022DSE

Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE работает с древесиной, металлом, пластмассой. В качестве оснастки подходят: мелкий крепежный винт 3-8 мм, стандартный болт 3-8 мм, высокопрочный болт 3-6 мм. Имеется ударный и безударный режимы закручивания для удобства ведения различных работ. Рукоятка регулируется относительно корпуса и может быть выставлена в любое удобное для оператора положение. Модель оснащена встроенной подсветкой, благодаря чему можно работать при недостаточном освещении.