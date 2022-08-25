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Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
5.0
1
1 550 ₽
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач
    Арт. О00000026659
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
    Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
    Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
    Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
    Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
      Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
      Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
      Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
      Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея
      Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея

      Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач

      1 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026659
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      1 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006 предназначена для вкручивания и выкручивания шурупов, винтов, саморезов. Рукоятка имеет мягкое покрытие для комфортной работы. Встроенный фонарик и подсветка помогут работать в темное время суток.

        Преимущества

        • Мягкое покрытие рукоятки - для комфортного рабочего процесса
        • Поворотная рукоятка 
        • Изменения направления вращения (реверс со световой индикацией)
        • Подсветка рабочей зоны и встроенный фонарик
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PD03P3.6-006