Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея

Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач
Арт. О00000026659
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
- Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006 предназначена для вкручивания и выкручивания шурупов, винтов, саморезов. Рукоятка имеет мягкое покрытие для комфортной работы. Встроенный фонарик и подсветка помогут работать в темное время суток.
Преимущества
- Мягкое покрытие рукоятки - для комфортного рабочего процесса
- Поворотная рукоятка
- Изменения направления вращения (реверс со световой индикацией)
- Подсветка рабочей зоны и встроенный фонарик
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PD03P3.6-006