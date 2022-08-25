Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006, 3.5 Нм, 1.3 Ач, вес 0,64 кг, подсветка, патрон шестигранник, батарея

Преимущества

Мягкое покрытие рукоятки - для комфортного рабочего процесса

Поворотная рукоятка

Изменения направления вращения (реверс со световой индикацией)

Подсветка рабочей зоны и встроенный фонарик

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PD03P3.6-006

Аккумуляторная отвертка P.I.T. PD03P3.6-006 предназначена для вкручивания и выкручивания шурупов, винтов, саморезов. Рукоятка имеет мягкое покрытие для комфортной работы. Встроенный фонарик и подсветка помогут работать в темное время суток.