Краскопульт – это инструмент, позволяющий профессионально наносить на поверхности различные лакокрасочные материалы. Выпускаются как в профессиональном, так и в бытовом исполнении. Сопло и игла, важнейшие элементы краскопульта, обязательно должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов. Головка хорошего краскораспылителя должна иметь несколько различных типов размеров для тщательного нанесения краски.

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