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Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
    Арт. Ю00000011677
    5.0
    1
    Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
    Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
    Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
    Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
    Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
    Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
      Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
      Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
      Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
      Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
      Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
      Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт

      Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000011677
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскопульт ЗУБР ЗКПЭ-120 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Простота конструкции обеспечивает большой ресурс и легкость в обслуживании. Модель обладает удобной рукояткой с резиновыми накладками для надежного удержания без проскальзывания руки. Изделие не требует использования отдельного компрессора, что значительно повышает его мобильность.

        Преимущества

        • Не требует использования отдельного компрессора
        • Электромагнитный привод поршня обеспечивает повышенную надежность по сравнению с электродвигателем
        • Специальное антикоррозионное покрытие плунжера увеличивает срок службы краскопульта и допускает его промывку водой после работы с вододисперсионными красками
        • Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов
        • Регулируемый дозатор позволяет использовать материалы различной вязкости и приспосабливать изделие к разным манерам работы
        • Распыляющий механизм легко очистить после использования