Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт
Арт. Ю00000011677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|0.8
- Краскопульт ЗУБР ЗКПЭ-120 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Простота конструкции обеспечивает большой ресурс и легкость в обслуживании. Модель обладает удобной рукояткой с резиновыми накладками для надежного удержания без проскальзывания руки. Изделие не требует использования отдельного компрессора, что значительно повышает его мобильность.
Преимущества
- Не требует использования отдельного компрессора
- Электромагнитный привод поршня обеспечивает повышенную надежность по сравнению с электродвигателем
- Специальное антикоррозионное покрытие плунжера увеличивает срок службы краскопульта и допускает его промывку водой после работы с вододисперсионными красками
- Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов
- Регулируемый дозатор позволяет использовать материалы различной вязкости и приспосабливать изделие к разным манерам работы
- Распыляющий механизм легко очистить после использования