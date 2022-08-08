Электрический краскопульт Зубр ЗКПЭ-120, 120 Вт

Преимущества

Не требует использования отдельного компрессора

Электромагнитный привод поршня обеспечивает повышенную надежность по сравнению с электродвигателем

Специальное антикоррозионное покрытие плунжера увеличивает срок службы краскопульта и допускает его промывку водой после работы с вододисперсионными красками

Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов

Регулируемый дозатор позволяет использовать материалы различной вязкости и приспосабливать изделие к разным манерам работы

Распыляющий механизм легко очистить после использования

Краскопульт ЗУБР ЗКПЭ-120 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Простота конструкции обеспечивает большой ресурс и легкость в обслуживании. Модель обладает удобной рукояткой с резиновыми накладками для надежного удержания без проскальзывания руки. Изделие не требует использования отдельного компрессора, что значительно повышает его мобильность.